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«Вартові неба Харківщини» – Мельник про вибух, що чули у Харкові

Події 12:50   20.04.2024
Вікторія Яковенко
«Вартові неба Харківщини» – Мельник про вибух, що чули у Харкові

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував вибух, який чули харків’яни близько 12:30.

«Вартові неба Харківщини. Але тривогу не ігноруйте та перебувайте в укриттях», – написав Мельник.

Нагадаємо, близько 12:30 у Харкові було чутно вибух. Бути обережними закликав мер міста Ігор Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 12:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував вибух, який чули харків’яни близько 12:30.".