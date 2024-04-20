«Вартові неба Харківщини» – Мельник про вибух, що чули у Харкові
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував вибух, який чули харків’яни близько 12:30.
«Вартові неба Харківщини. Але тривогу не ігноруйте та перебувайте в укриттях», – написав Мельник.
Нагадаємо, близько 12:30 у Харкові було чутно вибух. Бути обережними закликав мер міста Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Мельник, стражи, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував вибух, який чули харків’яни близько 12:30.".