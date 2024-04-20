«Вартові неба Харківщини» – Мельник про вибух, що чули у Харкові

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував вибух, який чули харків’яни близько 12:30.

«Вартові неба Харківщини. Але тривогу не ігноруйте та перебувайте в укриттях», – написав Мельник.

Нагадаємо, близько 12:30 у Харкові було чутно вибух. Бути обережними закликав мер міста Ігор Терехов.