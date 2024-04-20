«Стражи неба Харьковщины» — Мельник о взрыве, который слышали в Харькове
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник прокомментировал взрыв, который слышали харьковчане около 12:30.
«Стражи неба Харьковщины. Но тревогу не игнорируйте и находитесь в укрытиях», – написал Мельник.
Напомним, около 12:30 в Харькове был слышен взрыв. Быть осторожными призвал мэр города Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник прокомментировал взрыв, который слышали харьковчане около 12:30.".