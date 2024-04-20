«Стражи неба Харьковщины» — Мельник о взрыве, который слышали в Харькове

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник прокомментировал взрыв, который слышали харьковчане около 12:30.

«Стражи неба Харьковщины. Но тревогу не игнорируйте и находитесь в укрытиях», – написал Мельник.

Напомним, около 12:30 в Харькове был слышен взрыв. Быть осторожными призвал мэр города Игорь Терехов.