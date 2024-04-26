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Військові РФ увечері обстріляли ферму на Харківщині: постраждав чоловік (фото)

Події 21:04   26.04.2024
Олена Нагорна
Військові РФ увечері обстріляли ферму на Харківщині: постраждав чоловік (фото)

42-річний чоловік постраждав внаслідок обстрілу села Шестакове Старосалтівської громади увечері 26 квітня.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, о 17:50 військові РФ завдали удару з “РСЗВ С-300”. Попередньо, зафіксоване влучання в будівлю ферми на території сільськогосподарського підприємства.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 21:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний чоловік постраждав внаслідок обстрілу села Шестакове Старосалтівської громади увечері 26 квітня".