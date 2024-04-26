Військові РФ увечері обстріляли ферму на Харківщині: постраждав чоловік (фото)

42-річний чоловік постраждав внаслідок обстрілу села Шестакове Старосалтівської громади увечері 26 квітня.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, о 17:50 військові РФ завдали удару з “РСЗВ С-300”. Попередньо, зафіксоване влучання в будівлю ферми на території сільськогосподарського підприємства.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.