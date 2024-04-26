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Военные РФ вечером обстреляли ферму на Харьковщине: пострадал мужчина (фото)

Происшествия 21:04   26.04.2024
Елена Нагорная
Военные РФ вечером обстреляли ферму на Харьковщине: пострадал мужчина (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

42-летний мужчина пострадал в результате обстрела села Шестаково Старосалтовской громады вечером 26 апреля.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в 17:50 военные РФ нанесли удар из «РСЗО С-300». Предварительно, зафиксировано попадание в здание фермы на территории сельскохозяйственного предприятия.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 21:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний мужчина пострадал в результате обстрела села Шестаково Старосалтовской громады вечером 26 апреля.".