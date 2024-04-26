Военные РФ вечером обстреляли ферму на Харьковщине: пострадал мужчина (фото)

42-летний мужчина пострадал в результате обстрела села Шестаково Старосалтовской громады вечером 26 апреля.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в 17:50 военные РФ нанесли удар из «РСЗО С-300». Предварительно, зафиксировано попадание в здание фермы на территории сельскохозяйственного предприятия.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.