На Куп’янському напрямку армію РФ поповнюють навченими контрактниками – офіцер
Окупаційне військо на Куп’янському напрямку переважно поповнюють контрактниками, розповів в етері телемарафону офіцер 3-ї окремої танкової залізної бригади Володимир Гонтар.
“Вони підтягують свою живу силу і техніку й далі тиснуть на наші позиції. Роблять такі дії, щоб визначити наші місця та сили. У цілому вони себе дуже-дуже активно поповнюють… Ми бачимо і чуємо в радіообміні, що там здебільшого прибувають контрактники, тобто люди, які ще більше підготовлені, ніж ті, кого вони поклали. Людей вони не рахують. Техніки в них досить багато, тому і гонять”, – зазначив захисник.
Доба на Куп’янському напрямку, за його словами, була такою ж напруженою, як і попередні.
“Я б навіть сказав, що ступінь напруженості достатньо високій порівняно навіть з часом нашого контрнаступу. Ми всі дуже зосереджені”, – сказав Гонтар.
При цьому він уточнив, що захисники готові до будь-якого розвитку подій, зокрема можливого наступу ворога наприкінці травня – у червні, про що говорили президент Володимир Зеленський та очільник ГУР Кирило Буданов.
“Ми чекаємо цього, ми до цього готові. Те, що говорять наші вищі керівники – це інформація дуже серйозна, і треба брати до уваги. Наш напрямок дії ворога мобілізують і змушують нас бути завжди готовими”, – додав офіцер.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупаційне військо на Куп’янському напрямку переважно поповнюють контрактниками".