На Купянском направлении армию РФ пополняют обученными контрактниками — офицер

Оккупационное войско на Купянском направлении в основном пополняют контрактниками, рассказал в эфире телемарафона офицер 3-й отдельной танковой железной бригады Владимир Гонтарь.

«Они подтягивают свою живую силу и технику и дальше давят на наши позиции. Делают такие действия, чтобы определить наши места и силы. В целом они себя очень-очень активно пополняют… Мы видим и слышим в радиообмене, что там в основном прибывают контрактники, то есть люди, которые еще более подготовлены, чем те, кого они положили. Людей они не считают. Техники у них достаточно много, поэтому и гонят», — отметил защитник.

Сутки на Купянском направлении, по его словам, были такими же напряженными, как и предыдущие.

«Я бы даже сказал, что степень напряженности достаточно высокий в сравнении даже со временем нашего контрнаступления. Мы все очень сосредоточены», — сказал Гонтарь.

При этом он уточнил, что защитники готовы к любому развитию событий, в том числе возможному наступлению врага в конце мая — в июне, о чем говорили президент Владимир Зеленский и глава ГУР Кирилл Буданов.

«Мы ждем этого, мы к этому готовы. То, что говорят наши высшие руководители — это информация очень серьезная, и надо принимать во внимание. Наше направление действия врага мобилизуют и заставляют нас быть всегда готовыми», — добавил офицер.