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Новое наступление россиян на Украину ожидают в мае или июне – Зеленский

Общество 18:12   28.03.2024
Оксана Якушко
Новое наступление россиян на Украину ожидают в мае или июне – Зеленский Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Путин «очень быстро» перенесет российскую войну на территорию НАТО, если его не остановить, сообщает CBS News.

Также Зеленский заявил, что хотя его войскам до сих пор удавалось сдерживать русских, ВСУ не готовы защищаться от еще одного крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы.

По его словам, наступление россиян ожидается примерно в конце мая или в июне.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 18:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Путин «очень быстро» перенесет российскую войну на территорию НАТО, если его не остановить, сообщает CBS News.".