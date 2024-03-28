Новое наступление россиян на Украину ожидают в мае или июне – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Путин «очень быстро» перенесет российскую войну на территорию НАТО, если его не остановить, сообщает CBS News.

Также Зеленский заявил, что хотя его войскам до сих пор удавалось сдерживать русских, ВСУ не готовы защищаться от еще одного крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы.

По его словам, наступление россиян ожидается примерно в конце мая или в июне.