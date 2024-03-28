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Новий наступ росіян на Україну очікують у травні чи червні – Зеленський

Суспільство 18:12   28.03.2024
Оксана Якушко
Новий наступ росіян на Україну очікують у травні чи червні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що Путін дуже швидко перенесе російську війну на територію НАТО, якщо його не зупинити, повідомляє CBS News.

Також Зеленський заявив, що хоча його військам досі вдавалося стримувати росіян, ЗСУ не готові захищатися від ще одного великого російського наступу, який очікується найближчими місяцями.

За його словами, наступ росіян очікується приблизно наприкінці травня чи в червні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 18:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський попереджає, що Путін дуже швидко перенесе російську війну на територію НАТО, якщо його не зупинити, повідомляє CBS News.".