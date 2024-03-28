Новий наступ росіян на Україну очікують у травні чи червні – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський попереджає, що Путін дуже швидко перенесе російську війну на територію НАТО, якщо його не зупинити, повідомляє CBS News.
Також Зеленський заявив, що хоча його військам досі вдавалося стримувати росіян, ЗСУ не готові захищатися від ще одного великого російського наступу, який очікується найближчими місяцями.
За його словами, наступ росіян очікується приблизно наприкінці травня чи в червні.
Читайте також: 1 млн дронів немає. Зеленський збрехав про забезпечення армії БпЛА – Бутусов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Владимир зеленский, наступ, росіяни, рф, Україна;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новий наступ росіян на Україну очікують у травні чи червні – Зеленський»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 18:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський попереджає, що Путін дуже швидко перенесе російську війну на територію НАТО, якщо його не зупинити, повідомляє CBS News.".