Новий наступ росіян на Україну очікують у травні чи червні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що Путін дуже швидко перенесе російську війну на територію НАТО, якщо його не зупинити, повідомляє CBS News.

Також Зеленський заявив, що хоча його військам досі вдавалося стримувати росіян, ЗСУ не готові захищатися від ще одного великого російського наступу, який очікується найближчими місяцями.

За його словами, наступ росіян очікується приблизно наприкінці травня чи в червні.