Ще 200 осіб треба евакуювати з Вовчанська на Харківщині – Синєгубов (відео)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську ще залишаються люди.
«Наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанську. Тут залишаються ще люди. Разом із національною поліцією організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру», – наголосив начальник ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, евакуація, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 18:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську ще залишаються люди.".