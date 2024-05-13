Ще 200 осіб треба евакуювати з Вовчанська на Харківщині – Синєгубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську ще залишаються люди.

«Наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанську. Тут залишаються ще люди. Разом із національною поліцією організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру», – наголосив начальник ХОВА.