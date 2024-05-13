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Ще 200 осіб треба евакуювати з Вовчанська на Харківщині – Синєгубов (відео)

Суспільство 18:47   13.05.2024
Оксана Якушко
Ще 200 осіб треба евакуювати з Вовчанська на Харківщині – Синєгубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську ще залишаються люди.

«Наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанську. Тут залишаються ще люди. Разом із національною поліцією організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру», – наголосив начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 18:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську ще залишаються люди.".