200 человек нужно эвакуировать из Волчанска на Харьковщине – Синегубов (видео)
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Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске еще остаются люди.
«Пока продолжаем работать в городе Волчанске. Здесь остаются еще люди. Вместе с национальной полицией организуем эвакуацию. Приблизительно 200 человек еще должны уехать. Враг обстреливает весь город, фактически уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру», — отметил начальник ХОВА.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волчанск, Олег Синегубов, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 18:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске еще остаются люди.".