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200 человек нужно эвакуировать из Волчанска на Харьковщине – Синегубов (видео)

Общество 18:47   13.05.2024
Оксана Якушко
200 человек нужно эвакуировать из Волчанска на Харьковщине – Синегубов (видео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске еще остаются люди.

«Пока продолжаем работать в городе Волчанске. Здесь остаются еще люди. Вместе с национальной полицией организуем эвакуацию. Приблизительно 200 человек еще должны уехать. Враг обстреливает весь город, фактически уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру», — отметил начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 18:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске еще остаются люди.".