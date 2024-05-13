200 человек нужно эвакуировать из Волчанска на Харьковщине – Синегубов (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске еще остаются люди.

«Пока продолжаем работать в городе Волчанске. Здесь остаются еще люди. Вместе с национальной полицией организуем эвакуацию. Приблизительно 200 человек еще должны уехать. Враг обстреливает весь город, фактически уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру», — отметил начальник ХОВА.