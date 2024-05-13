Волчанск под контролем ВСУ: Коваленко и Мельник — о ситуации на 18:00 (видео)

По состоянию на 18:00 13 мая город Волчанск Харьковской области — под контролем украинских защитников, сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Сейчас продолжается оборона города, фейки россиян о прорыве — больные фантазии их военкоров. Ситуация на фронте всегда динамичная. Поэтому будут дальнейшие уточнения в будущем», — пишет Коваленко.

Также видео из Волчанска опубликовал начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он отметил, что сейчас украинское войско уже во второй раз заставляет врага сожалеть о своих захватнических намерениях. Мельник призвал верить в защитников, поддерживать их и не поддаваться вражеской пропаганде.

«Город Волчанск сегодня находится под контролем ВСУ. Ситуация стабильная, контролируемая. Все в порядке!» — подчеркнул Мельник.

Видео: Telegram Сергея Мельника