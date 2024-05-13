Волчанск под контролем ВСУ: Коваленко и Мельник — о ситуации на 18:00 (видео)
По состоянию на 18:00 13 мая город Волчанск Харьковской области — под контролем украинских защитников, сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
«Сейчас продолжается оборона города, фейки россиян о прорыве — больные фантазии их военкоров. Ситуация на фронте всегда динамичная. Поэтому будут дальнейшие уточнения в будущем», — пишет Коваленко.
Также видео из Волчанска опубликовал начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Он отметил, что сейчас украинское войско уже во второй раз заставляет врага сожалеть о своих захватнических намерениях. Мельник призвал верить в защитников, поддерживать их и не поддаваться вражеской пропаганде.
«Город Волчанск сегодня находится под контролем ВСУ. Ситуация стабильная, контролируемая. Все в порядке!» — подчеркнул Мельник.
Видео: Telegram Сергея Мельника
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18:00 13 мая город Волчанск Харьковской области — под контролем украинских защитников".