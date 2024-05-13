Live
  • Пн 13.05.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.72
  • EUR 42.81

Волчанск под контролем ВСУ: Коваленко и Мельник — о ситуации на 18:00 (видео)

Общество 18:24   13.05.2024
Елена Нагорная
Волчанск под контролем ВСУ: Коваленко и Мельник — о ситуации на 18:00 (видео)

По состоянию на 18:00 13 мая город Волчанск Харьковской области — под контролем украинских защитников, сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Сейчас продолжается оборона города, фейки россиян о прорыве — больные фантазии их военкоров. Ситуация на фронте всегда динамичная. Поэтому будут дальнейшие уточнения в будущем», — пишет Коваленко.

Также видео из Волчанска опубликовал начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он отметил, что сейчас украинское войско уже во второй раз заставляет врага сожалеть о своих захватнических намерениях. Мельник призвал верить в защитников, поддерживать их и не поддаваться вражеской пропаганде.

«Город Волчанск сегодня находится под контролем ВСУ. Ситуация стабильная, контролируемая. Все в порядке!» — подчеркнул Мельник.

Видео: Telegram Сергея Мельника

Читайте также: Идут бои, Волчанск под контролем ВСУ – глава ГВА о ситуации и фортификациях

Автор: Елена Нагорная
Популярно
От удара по Коротичу под Харьковом — один погибший и четверо раненых (фото)
От удара по Коротичу под Харьковом — один погибший и четверо раненых (фото)
13.05.2024, 19:28
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
11.05.2024, 18:37
Окраину Волчанска зачищают от оккупантов, начался бой у Старицы — Генштаб
Окраину Волчанска зачищают от оккупантов, начался бой у Старицы — Генштаб
13.05.2024, 18:51
Терехов призвал бизнес и депутатов помочь деньгами защитникам Харькова
Терехов призвал бизнес и депутатов помочь деньгами защитникам Харькова
13.05.2024, 19:07
Погибший и трое раненых из-за удара россиян по ферме под Харьковом
Погибший и трое раненых из-за удара россиян по ферме под Харьковом
13.05.2024, 17:48
Мэры Кличко, Филатов, Садовый собирают помощь защитникам Волчанска и Харькова
Мэры Кличко, Филатов, Садовый собирают помощь защитникам Волчанска и Харькова
13.05.2024, 19:41

Новости по теме:

18:24
Волчанск под контролем ВСУ: Коваленко и Мельник — о ситуации на 18:00 (видео)
13:27
Ведутся бои, Волчанск под контролем ВСУ – глава ГВА о ситуации и фортификациях
09:53
Враг пытался продвинутся в Липцы, но не смог — Бутусов
08:26
«Потери врага огромны» — Мельник сообщил, где идут бои на Харьковщине
21:25
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»

Вы читали новость: «Волчанск под контролем ВСУ: Коваленко и Мельник — о ситуации на 18:00 (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 18:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18:00 13 мая город Волчанск Харьковской области — под контролем украинских защитников".