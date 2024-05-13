Вовчанськ під контролем ЗСУ: Коваленко і Мельник про ситуацію на 18:00 (відео)
Станом на 18:00 13 травня місто Вовчанськ Харківської області – під контролем українських захисників, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
“Наразі триває оборона міста, фейки росіян про прорив – хворі фантазії їхніх військкорів. Ситуація на фронті завжди динамічна. Тому будуть подальші уточнення в майбутньому”, – пише Коваленко.
Також відео із Вовчанська опублікував начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Він зазначив, що зараз українське військо вже вдруге змушує ворога жалкувати про свої загарбницькі наміри. Мельник закликав вірити у захисників, підтримувати їх та не піддаватися ворожій пропаганді.
“Місто Вовчанськ сьогодні знаходиться під контролем ЗСУ. Ситуація стабільна, контрольована. Усе в порядку!” – наголосив Мельник.
Відео: телеграм Сергія Мельника
Читайте також: Йдуть бої, Вовчанськ під контролем ЗСУ – голова МВА про фронт і фортифікації
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, ЗСУ, коваленко, Мельник, Харків, ЦПД;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вовчанськ під контролем ЗСУ: Коваленко і Мельник про ситуацію на 18:00 (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 18:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 18:00 13 травня місто Вовчанськ Харківської області – під контролем українських захисників".