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Вовчанськ під контролем ЗСУ: Коваленко і Мельник про ситуацію на 18:00 (відео)

Суспільство 18:24   13.05.2024
Олена Нагорна
Вовчанськ під контролем ЗСУ: Коваленко і Мельник про ситуацію на 18:00 (відео)

Станом на 18:00 13 травня місто Вовчанськ Харківської області – під контролем українських захисників, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

“Наразі триває оборона міста, фейки росіян про прорив – хворі фантазії їхніх військкорів. Ситуація на фронті завжди динамічна. Тому будуть подальші уточнення в майбутньому”, – пише Коваленко.

Також відео із Вовчанська опублікував начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він зазначив, що зараз українське військо вже вдруге змушує ворога жалкувати про свої загарбницькі наміри. Мельник закликав вірити у захисників, підтримувати їх та не піддаватися ворожій пропаганді.

“Місто Вовчанськ сьогодні знаходиться під контролем ЗСУ. Ситуація стабільна, контрольована. Усе в порядку!” – наголосив Мельник.

Відео: телеграм Сергія Мельника

Читайте також: Йдуть бої, Вовчанськ під контролем ЗСУ – голова МВА про фронт і фортифікації

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 18:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 18:00 13 травня місто Вовчанськ Харківської області – під контролем українських захисників".