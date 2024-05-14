Харківщина – там зараз найважче, але ситуація контрольована – Зеленський

У щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз багато воїнів стали на захист Харківщини.

«Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Іще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни – вони знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківські. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і я дякую кожному за ефективність», – заявив Зеленський.

«Була сьогодні зустріч із державним секретарем США Блінкеном. Розмова передусім про наш захист і, зокрема, про постачання американської оборонної підтримки. Окремо обговорили ППО – системи, яких потребуємо. Зокрема, для Харкова, для Харківщини. Якби зараз ми вже отримали два «петріоти» саме для цього нашого регіону, це б уже дало нам іншу ситуацію у війні загалом. Кожного дня російські терористи завдають ударів ракетами та керованими авіабомбами по Харкову, по інших наших містах і громадах у прикордонні, по наших фронтових позиціях», – доповів Зеленський.