Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Харківщина – там зараз найважче, але ситуація контрольована – Зеленський

Суспільство 22:06   14.05.2024
Оксана Якушко
Харківщина – там зараз найважче, але ситуація контрольована – Зеленський

У щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз багато воїнів стали на захист Харківщини.

«Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Іще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни – вони знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківські. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і я дякую кожному за ефективність», – заявив Зеленський.

 

«Була сьогодні зустріч із державним секретарем США Блінкеном. Розмова передусім про наш захист і, зокрема, про постачання американської оборонної підтримки. Окремо обговорили ППО – системи, яких потребуємо. Зокрема, для Харкова, для Харківщини. Якби зараз ми вже отримали два «петріоти» саме для цього нашого регіону, це б уже дало нам іншу ситуацію у війні загалом. Кожного дня російські терористи завдають ударів ракетами та керованими авіабомбами по Харкову, по інших наших містах і громадах у прикордонні, по наших фронтових позиціях», – доповів Зеленський.

Читайте також: 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вибухи знову лунають у Харкові
Вибухи знову лунають у Харкові
14.05.2024, 23:03
Короткочасний дощ. Якою буде погода 15 травня у Харкові та області
Короткочасний дощ. Якою буде погода 15 травня у Харкові та області
14.05.2024, 22:33
По всій Україні, зокрема на Харківщині – аварійні відключення світла
По всій Україні, зокрема на Харківщині – аварійні відключення світла
14.05.2024, 21:59
Харківщина – там зараз найважче, але ситуація контрольована – Зеленський
Харківщина – там зараз найважче, але ситуація контрольована – Зеленський
14.05.2024, 22:06
Головні новини Харкова 14.05: 20 постраждалих, “прилетіло” по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 14.05: 20 постраждалих, “прилетіло” по багатоповерхівці
14.05.2024, 22:08
У Харкові чути вибухи, росіяни атакують КАБами — Мельник
У Харкові чути вибухи, росіяни атакують КАБами — Мельник
14.05.2024, 21:26

Новини за темою:

14:25
Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
18:51
Гроші на бомбосховища та паливо для генераторів пообіцяв Зеленський у Харкові
18:06
Чому Зеленський не звільнив з Офісу президента Татарова та Шурму – Фесенко
14:37
Держдеп США радить Зеленському говорити правду про війну – Politico
18:12
Новий наступ росіян на Україну очікують у травні чи червні – Зеленський

Ви читали новину: «Харківщина – там зараз найважче, але ситуація контрольована – Зеленський»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 22:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз багато воїнів стали на захист Харківщини.".