Харківщина – там зараз найважче, але ситуація контрольована – Зеленський
У щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз багато воїнів стали на захист Харківщини.
«Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Іще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни – вони знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківські. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і я дякую кожному за ефективність», – заявив Зеленський.
«Була сьогодні зустріч із державним секретарем США Блінкеном. Розмова передусім про наш захист і, зокрема, про постачання американської оборонної підтримки. Окремо обговорили ППО – системи, яких потребуємо. Зокрема, для Харкова, для Харківщини. Якби зараз ми вже отримали два «петріоти» саме для цього нашого регіону, це б уже дало нам іншу ситуацію у війні загалом. Кожного дня російські терористи завдають ударів ракетами та керованими авіабомбами по Харкову, по інших наших містах і громадах у прикордонні, по наших фронтових позиціях», – доповів Зеленський.
Читайте також:
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Владимир зеленский, пво, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харківщина – там зараз найважче, але ситуація контрольована – Зеленський»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 22:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз багато воїнів стали на захист Харківщини.".