Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Харьковщина — там тяжелее всего, но ситуация контролируемая– Зеленский

Общество 22:06   14.05.2024
Оксана Якушко
Харьковщина — там тяжелее всего, но ситуация контролируемая– Зеленский Скрин

В ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас многие воины стали на защиту Харьковщины.

«Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донеччина, Харьковщина – там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях. Пока еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая. Наши воины – они уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться: все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности, харьковские. Сейчас многие воины – именно харьковчане – стали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и я благодарю каждого за эффективность», — заявил Зеленский.

«Была сегодня встреча с государственным секретарем США Блинкеном. Разговор прежде всего о нашей защите и, в частности, о поставках американской оборонной поддержки. Отдельно обсудили ПВО – системы, в которых нуждаемся. В частности, для Харькова, Харьковщины. Если бы сейчас мы уже получили два «петриота» именно для этого нашего региона, это дало бы нам другую ситуацию в войне в целом. Каждый день российские террористы наносят удары ракетами и управляемыми авиабомбами по Харькову, по другим нашим городам и общинам в приграничные, по нашим фронтовым позициям», — доложил Зеленский.

Читайте также: Зеленский – Блинкену: «Нужны два Patriot для Харькова и области»

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове слышны взрывы, россияне атакуют КАБами — Мельник
В Харькове слышны взрывы, россияне атакуют КАБами — Мельник
14.05.2024, 21:26
Главные новости Харькова 14.05: 20 пострадавших, «прилетело» по многоэтажке
Главные новости Харькова 14.05: 20 пострадавших, «прилетело» по многоэтажке
14.05.2024, 22:08
Взрывы снова звучат в Харькове
Взрывы снова звучат в Харькове
14.05.2024, 23:03
Враг ударил по жилой высотке в центре Харькова — Терехов
Враг ударил по жилой высотке в центре Харькова — Терехов
14.05.2024, 16:41
По всей Украине, в том числе на Харьковщине — аварийные отключения света
По всей Украине, в том числе на Харьковщине — аварийные отключения света
14.05.2024, 21:59
Кратковременный дождь. Какой будет погода 15 мая в Харькове и области
Кратковременный дождь. Какой будет погода 15 мая в Харькове и области
14.05.2024, 22:33

Новости по теме:

14:25
Зеленский назначил Залужного послом в королевство Великобритании
18:51
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
18:06
Почему Зеленский не уволил из Офиса президента Татарова и Шурму — Фесенко
14:37
Госдеп США советует Зеленскому говорить правду о войне – Politico
18:12
Новое наступление россиян на Украину ожидают в мае или июне – Зеленский

Вы читали новость: «Харьковщина — там тяжелее всего, но ситуация контролируемая– Зеленский»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 22:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронтах Донбасса и Харьковщины – контролируемая.".