Харьковщина — там тяжелее всего, но ситуация контролируемая– Зеленский

В ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас многие воины стали на защиту Харьковщины.

«Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донеччина, Харьковщина – там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях. Пока еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая. Наши воины – они уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться: все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности, харьковские. Сейчас многие воины – именно харьковчане – стали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и я благодарю каждого за эффективность», — заявил Зеленский.

«Была сегодня встреча с государственным секретарем США Блинкеном. Разговор прежде всего о нашей защите и, в частности, о поставках американской оборонной поддержки. Отдельно обсудили ПВО – системы, в которых нуждаемся. В частности, для Харькова, Харьковщины. Если бы сейчас мы уже получили два «петриота» именно для этого нашего региона, это дало бы нам другую ситуацию в войне в целом. Каждый день российские террористы наносят удары ракетами и управляемыми авиабомбами по Харькову, по другим нашим городам и общинам в приграничные, по нашим фронтовым позициям», — доложил Зеленский.