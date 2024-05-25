«Розуміємо, що тіла будуть сильно понівечені»: по ТЦ на Салтівці вдарили УМПБ
За даними речники Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, по ТЦ В Салтівському районі в Харкові армія РФ вдарила УМПБ Д-30.
«Внаслідок вибуху відбулася сильна пожежа. Загорілися лакофарбові вироби, загорілась деревина, загорілась обшивка магазину, товари. Виник їдкий дим, який охопив увесь магазин. Кількість загиблих і травмованих буде збільшуватись. Фактично від самого вибуху є постраждалі і загиблі, і сама пожежа посилила наслідки воєнного злочину. І ми готуємося до дуже серйозних наслідків», – сказав Чубенко в етері нацмарафону.
Він зазначив, що наразі рятувальники гасять пожежу. Сусіднім будівлям вогонь не загрожує.
«Зсередини витягли два тіла – один співробітник цього ТЦ, він зазнав загибелі від удушення, а не від уламків. Прокурорами вилучені сервери з відеокамер зсередини цього центру, щоб з’ясувати, яка кількість людей була всередині. Зараз близько 10 заяв від родичів, знайомих щодо того, що їхні близькі люди були в цьому ТЦ. Ми розуміємо, що тіла будуть сильно понівечені, можливо від них не залишиться зовсім нічого», – додали в прокуратурі.
Нагадаємо, вибухи прогриміли в Харкові близько 16 години. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Пізніше він уточнив, що є багато поранених та зниклих безвісти. За даними начальника ХОВА Олега Синегубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. За останніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, двоє людей загинули та ще 24 постраждали.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 17:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними речники Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, по ТЦ В Салтівському районі в Харкові армія РФ вдарила УМПБ Д-30.".