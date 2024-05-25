«Понимаем, что тела будут сильно изувечены»: по ТЦ на Салтовке ударили УМПБ

По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, по ТЦ В Салтовском районе в Харькове армия РФ ударила УМПБ Д-30.

«В результате взрыва произошел сильный пожар. Загорелись лакокрасочные изделия, загорелась древесина, загорелась обшивка магазина, товары. Возник едкий дым, охвативший весь магазин. Число погибших и травмированных будет увеличиваться. Фактически от самого взрыва есть пострадавшие и погибшие, и сам пожар усугубил последствия военного преступления. И мы готовимся к очень серьезным последствиям», – сказал Чубенко в эфире нацмарафона.

Он отметил, что спасатели тушат пожар. Соседним зданиям огонь не грозит.

«Достали два тела – один сотрудник этого ТЦ, он погиб от удушения, а не от обломков. Прокурорами изъяты серверы из видеокамер изнутри этого центра, чтобы выяснить, какое количество людей было внутри. Сейчас около 10 заявлений от родственников, знакомых по поводу того, что их близкие люди были в этом ТЦ. Мы понимаем, что тела будут сильно изувечены, возможно от них не останется совсем ничего», — добавили в прокуратуре.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. По последним данным главы ХОВА Олега Синегубова, два человека погибли и еще 24 пострадали.