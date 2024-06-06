Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень
Станом на 6 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харкові та області актуальні 2610 вакансій, повідомила ХОВА.
- Головний бухгалтер – 30 500 грн.
- Лікар-терапевт – 24 000 грн.
- Ерготерапевт – 23 000 грн.
- Оператор верстатів з програмним керуванням – 22 960 грн.
- Зварник – 22 000 грн.
- Слюсар-ремонтник – 21 700 грн.
- Обрубувач – 21 000 грн.
- Заступник начальника відділу – 17 000 грн.
- Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів – 15 000 грн.
- Вчитель-логопед – 14 950 грн.
З переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості звертайтесь до Телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:
0800 600 498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 17:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 6 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харкові та області актуальні 2610 вакансій, повідомила ХОВА.".