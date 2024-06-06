Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень

Станом на 6 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харкові та області актуальні 2610 вакансій, повідомила ХОВА.

Головний бухгалтер – 30 500 грн. Лікар-терапевт – 24 000 грн. Ерготерапевт – 23 000 грн. Оператор верстатів з програмним керуванням – 22 960 грн. Зварник – 22 000 грн. Слюсар-ремонтник – 21 700 грн. Обрубувач – 21 000 грн. Заступник начальника відділу – 17 000 грн. Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів – 15 000 грн. Вчитель-логопед – 14 950 грн.

З переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості звертайтесь до Телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:

0800 600 498;

+38 063 847 83 67;

+38 096 055 48 69;

+38 067 728 97 45;

+38 097 970 40 68.