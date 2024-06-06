Live
  • Чт 06.06.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.13
  • EUR 43.61

Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень

Суспільство 17:36   06.06.2024
Оксана Якушко
Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень

Станом на 6 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харкові та області актуальні 2610 вакансій, повідомила ХОВА.

  1. Головний бухгалтер – 30 500 грн.
  2. Лікар-терапевт – 24 000 грн.
  3. Ерготерапевт – 23 000 грн.
  4. Оператор верстатів з програмним керуванням – 22 960 грн.
  5. Зварник – 22 000 грн.
  6. Слюсар-ремонтник – 21 700 грн.
  7. Обрубувач – 21 000 грн.
  8. Заступник начальника відділу – 17 000 грн.
  9. Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів – 15 000 грн.
  10. Вчитель-логопед – 14 950 грн.

З переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості звертайтесь до Телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:
0800 600 498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.

Читайте також: Як виживають аграрії Харківщини: нові загрози та програми підтримки (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень
Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень
06.06.2024, 17:36
Багатодітна сім’я з Миколаївщини, яка втратила житло, шукала нічліг у Харкові
Багатодітна сім’я з Миколаївщини, яка втратила житло, шукала нічліг у Харкові
05.06.2024, 16:09
Труїв собак під виглядом зоозахисника: у Харкові – випадок догхантерства
Труїв собак під виглядом зоозахисника: у Харкові – випадок догхантерства
06.06.2024, 16:55
Дрони ДПСУ «політали» над позиціями РФ в районі Вовчанська: що вразили (відео)
Дрони ДПСУ «політали» над позиціями РФ в районі Вовчанська: що вразили (відео)
06.06.2024, 15:42
«Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо» – Жадан про службу
«Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо» – Жадан про службу
06.06.2024, 16:19
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
06.06.2024, 13:06

Новини за темою:

16:38
Робота у Харкові: потрібні водії, зварники, бухгалтери і вантажники
16:42
Робота в Харкові. Підприємства шукають інженерів, водіїв, слюсарів і малярів
17:16
Робота в Харкові: потрібні майстри, менеджери і керівники
17:33
Робота в Харкові. Слюсарям, токарям і трактористам обіцяють оклад і пільги
17:49
Робота в Харкові: озеленювачів, трактористів, водіїв чекають у саду Шевченка

Ви читали новину: «Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 17:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 6 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харкові та області актуальні 2610 вакансій, повідомила ХОВА.".