Работа в Харькове. За какие вакансии предлагают более 20 тысяч гривен

По состоянию на 6 июня 2024 года, по данным областной службы занятости, в Харькове и области актуально 2610 вакансий, сообщила ХОВА.

1. Главный бухгалтер – 30 500 грн.

2. Врач-терапевт – 24 000 грн.

3. Эрготерапевт – 23 000 грн.

4. Оператор станков по программному управлению – 22 960 грн.

5. Сварщик – 22 000 грн.

6. Слесарь-ремонтник – 21700 грн.

7. Обрубщик – 21 000 грн.

8. Заместитель начальника отдела – 17 000 грн.

9. Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов – 15 000 грн.

10. Учитель-логопед – 14950 грн.

С перечнем актуальных вакансий в Харькове и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь в Телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по номерам:

0800 600 498;

+38 063 847 83 67;

+38 096 055 48 69;

+38 067 728 97 45;

+38 097 970 40 68.