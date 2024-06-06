Работа в Харькове. За какие вакансии предлагают более 20 тысяч гривен
По состоянию на 6 июня 2024 года, по данным областной службы занятости, в Харькове и области актуально 2610 вакансий, сообщила ХОВА.
1. Главный бухгалтер – 30 500 грн.
2. Врач-терапевт – 24 000 грн.
3. Эрготерапевт – 23 000 грн.
4. Оператор станков по программному управлению – 22 960 грн.
5. Сварщик – 22 000 грн.
6. Слесарь-ремонтник – 21700 грн.
7. Обрубщик – 21 000 грн.
8. Заместитель начальника отдела – 17 000 грн.
9. Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов – 15 000 грн.
10. Учитель-логопед – 14950 грн.
С перечнем актуальных вакансий в Харькове и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости обращайтесь в Телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по номерам:
0800 600 498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 17:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 6 июня 2024 года, по данным областной службы занятости, в Харькове и области актуально 2610 вакансий, сообщила ХОВА.".