У Харкові піймали псевдоволонтера: збирав гроші на лікування дитини

Правоохоронці викрили у Харкові ймовірного шахрая.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора в Індустріальному районі отримали повідомлення про шахрайство. Чоловік розповів поліцейським, що долучився до збору коштів та перевів зі своєї картки 500 гривень на лікування дитини. Однак документи щодо законності збору, волонтер надавати відмовився. Заявник також надав прикмети волонтера.

На вулиці Героїв Харкова патрульні виявили схожого за описом громадянина та зупинили його для перевірки. Під час спілкування з копами він розповів, що дійсно збирає кошти на лікування, але фото дитини взяв з інтернету, а збір коштів проводив на власну банківську картку.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

«За заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою передбачена кримінальна відповідальність за ст.190 (шахрайство) ККУ», – нагадали патрульні.