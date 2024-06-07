В Харькове поймали псевдоволонтера: собирал деньги на лечение ребенка

Правоохранители разоблачили в Харькове предполагаемого мошенника.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера в Индустриальном районе получили уведомление о мошенничестве. Мужчина рассказал полицейским, что присоединился к сбору средств и перевел со своей карты 500 гривен на лечение ребенка. Однако документы о законности сбора волонтер предоставлять отказался. Заявитель также дал приметы волонтера.

На улице Героев Харькова патрульные обнаружили похожего по описанию гражданина и остановили его для проверки. Во время общения с копами он рассказал, что действительно собирает средства на лечение, но фото ребенка взял из Интернета, а сбор средств проводил на собственную банковскую карту.

Для установления всех событий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

«За завладение имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием предусмотрена уголовная ответственность по ст.190 (мошенничество) УКУ», — напомнили патрульные.