В Харькове поймали псевдоволонтера: собирал деньги на лечение ребенка
Правоохранители разоблачили в Харькове предполагаемого мошенника.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера в Индустриальном районе получили уведомление о мошенничестве. Мужчина рассказал полицейским, что присоединился к сбору средств и перевел со своей карты 500 гривен на лечение ребенка. Однако документы о законности сбора волонтер предоставлять отказался. Заявитель также дал приметы волонтера.
На улице Героев Харькова патрульные обнаружили похожего по описанию гражданина и остановили его для проверки. Во время общения с копами он рассказал, что действительно собирает средства на лечение, но фото ребенка взял из Интернета, а сбор средств проводил на собственную банковскую карту.
Для установления всех событий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
«За завладение имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием предусмотрена уголовная ответственность по ст.190 (мошенничество) УКУ», — напомнили патрульные.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроші, деньги, лечение, мошенник, патрульніе, псевдоволонтер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове предполагаемого мошенника.".