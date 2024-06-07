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В Харькове поймали псевдоволонтера: собирал деньги на лечение ребенка

Общество 12:48   07.06.2024
Виктория Яковенко
В Харькове поймали псевдоволонтера: собирал деньги на лечение ребенка Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Правоохранители разоблачили в Харькове предполагаемого мошенника.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера в Индустриальном районе получили уведомление о мошенничестве. Мужчина рассказал полицейским, что присоединился к сбору средств и перевел со своей карты 500 гривен на лечение ребенка. Однако документы о законности сбора волонтер предоставлять отказался. Заявитель также дал приметы волонтера.

На улице Героев Харькова патрульные обнаружили похожего по описанию гражданина и остановили его для проверки. Во время общения с копами он рассказал, что действительно собирает средства на лечение, но фото ребенка взял из Интернета, а сбор средств проводил на собственную банковскую карту.

Для установления всех событий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

«За завладение имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием предусмотрена уголовная ответственность по ст.190 (мошенничество) УКУ», — напомнили патрульные.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 12:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове предполагаемого мошенника.".