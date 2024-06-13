Загинула, спалюючи сухостій: на Харківщині чергова трагедія з паліями
12 червня в селі Івано-Шийчине Богодухівського району загинула 67-річна жінка, випалюючи сухостій.
“Її тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі, яке сама ж загибла і влаштувала. Зі слів свідків в той день вона спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі та загинула”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники наголосили, що випалювання сухої рослинності не лише небезпечне для життя, а й заборонене законом. Штраф за такі дії становить від 3060 до 6120 гривень.
“Якщо ви помітили займання на відкритих територіях — сповістіть про це Службу порятунку за номером 101!” – наголосили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня в селі Івано-Шийчине Богодухівського району загинула 67-річна жінка, випалюючи сухостій".