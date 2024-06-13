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Погибла, сжигая сухостой: на Харьковщине очередная трагедия с поджигателями

Происшествия 10:42   13.06.2024
Оксана Горун
Погибла, сжигая сухостой: на Харьковщине очередная трагедия с поджигателями

12 июня в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района погибла 67-летня женщина, выжигая сухостой.

«Ее тело нашли местные жители на пепелище, которое сама же погибшая и устроила. По словам свидетелей в тот день она сжигала сухую траву и мусор вокруг своего домовладения, но утратила контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и погибла», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

сжигала сухостой и погибла 2

Спасатели подчеркнули, что выжигание сухой растительности не только небезопасно для жизни, но и запрещено законом. Штраф за подобные действия составляет от 3060 до 6120 гривен.

«Если вы заметили возгорание на открытых территориях — известите об этом Службу спасения по номеру 101!» — подчеркнули в ГСЧС.

сжигала сухостой и погибла

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района погибла 67-летня женщина, выжигая сухостой".