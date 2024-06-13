Погибла, сжигая сухостой: на Харьковщине очередная трагедия с поджигателями

12 июня в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района погибла 67-летня женщина, выжигая сухостой.

«Ее тело нашли местные жители на пепелище, которое сама же погибшая и устроила. По словам свидетелей в тот день она сжигала сухую траву и мусор вокруг своего домовладения, но утратила контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и погибла», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели подчеркнули, что выжигание сухой растительности не только небезопасно для жизни, но и запрещено законом. Штраф за подобные действия составляет от 3060 до 6120 гривен.

«Если вы заметили возгорание на открытых территориях — известите об этом Службу спасения по номеру 101!» — подчеркнули в ГСЧС.