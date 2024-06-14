Не встиг до “русского мира”: справа ймовірного навідника з Вовчанська – в суді

Харківська обласна прокуратура повідомила, що вже передала до суду справу мешканця Вовчанська, якого затримали після початку повторного наступу.

“Мешканець Вовчанська, маючи стійкі антиукраїнські погляди, добровільно налагодив зв’язок з представником російської спецслужби, якому надалі передавав інформацію про місця дислокації Сил оборони та переміщення військової техніки”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За версією слідства, чоловік відстежував переміщення техніки ЗСУ та шукав місця базування аеророзвідників. Також він видобував необхідну інформацію, розпитуючи земляків.

“Разом з цим обвинувачений фіксував наслідки російських обстрілів по об’єктах цивільної інфраструктури, вивідуючи точні місця влучань. Зібрані дані зловмисник передавав ворогу у текстових повідомленнях”, – зазначили прокурори.

Імовірного зрадника у Вовчанську затримала СБУ. Під час обшуку в нього знайшли телефон із листуванням із ворогом. Наразі зрадник – у СІЗО, без права внести заставу. Судитимуть його в міськсуді Чугуєва – за поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ.