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Не встиг до “русского мира”: справа ймовірного навідника з Вовчанська – в суді

Суспільство 11:31   14.06.2024
Оксана Горун
Не встиг до “русского мира”: справа ймовірного навідника з Вовчанська – в суді

Харківська обласна прокуратура повідомила, що вже передала до суду справу мешканця Вовчанська, якого затримали після початку повторного наступу.

“Мешканець Вовчанська, маючи стійкі антиукраїнські погляди, добровільно налагодив зв’язок з представником російської спецслужби, якому надалі передавав інформацію про місця дислокації Сил оборони та переміщення військової техніки”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За версією слідства, чоловік відстежував переміщення техніки ЗСУ та шукав місця базування аеророзвідників. Також він видобував необхідну інформацію, розпитуючи земляків.

“Разом з цим обвинувачений фіксував наслідки російських обстрілів по об’єктах цивільної інфраструктури, вивідуючи точні місця влучань. Зібрані дані зловмисник передавав ворогу у текстових повідомленнях”, – зазначили прокурори.

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Імовірного зрадника у Вовчанську затримала СБУ. Під час обшуку в нього знайшли телефон із листуванням із ворогом. Наразі зрадник – у СІЗО, без права внести заставу. Судитимуть його в міськсуді Чугуєва – за поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що вже передала до суду справу мешканця Вовчанська, якого затримали після початку повторного наступу".