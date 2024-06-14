Не встиг до “русского мира”: справа ймовірного навідника з Вовчанська – в суді
Харківська обласна прокуратура повідомила, що вже передала до суду справу мешканця Вовчанська, якого затримали після початку повторного наступу.
“Мешканець Вовчанська, маючи стійкі антиукраїнські погляди, добровільно налагодив зв’язок з представником російської спецслужби, якому надалі передавав інформацію про місця дислокації Сил оборони та переміщення військової техніки”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
За версією слідства, чоловік відстежував переміщення техніки ЗСУ та шукав місця базування аеророзвідників. Також він видобував необхідну інформацію, розпитуючи земляків.
“Разом з цим обвинувачений фіксував наслідки російських обстрілів по об’єктах цивільної інфраструктури, вивідуючи точні місця влучань. Зібрані дані зловмисник передавав ворогу у текстових повідомленнях”, – зазначили прокурори.
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Імовірного зрадника у Вовчанську затримала СБУ. Під час обшуку в нього знайшли телефон із листуванням із ворогом. Наразі зрадник – у СІЗО, без права внести заставу. Судитимуть його в міськсуді Чугуєва – за поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 11:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що вже передала до суду справу мешканця Вовчанська, якого затримали після початку повторного наступу".