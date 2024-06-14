Не попал в русский мир: дело вероятного наводчика из Волчанска передали в суд

Харьковская областная прокуратура сообщила, что уже передала в суд дело жителя Волчанска, которого задержали после начала повторного российского наступления.

«Житель Волчанска, имея стойкие антиукраинские взгляды, добровольно наладил связь с представителем российской спецслужбы, которому в дальнейшем передавал информацию о местах дислокации Сил обороны и перемещения военной техники», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина отслеживал перемещения техники ВСУ и искал места базирования аэроразведчиков. Также он добывал необходимую информацию, расспрашивая земляков.

«Вместе с этим обвиняемый фиксировал последствия российских обстрелов по объектам гражданской инфраструктуры, разведывая точные места попаданий. Собранные данные злоумышленник передавал врагу в текстовых сообщениях», — отметили прокуроры.

Вероятного предателя в Волчанске задержала СБУ. Во время обыска у него нашли телефон с перепиской с врагом. Сейчас предатель — в СИЗО, без права внести залог. Судить его будут в горсуде Чугуева — за распространение информации о перемещении, движении и расположении ВСУ.