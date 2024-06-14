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Не попал в русский мир: дело вероятного наводчика из Волчанска передали в суд

Общество 11:31   14.06.2024
Оксана Горун
Не попал в русский мир: дело вероятного наводчика из Волчанска передали в суд

Харьковская областная прокуратура сообщила, что уже передала в суд дело жителя Волчанска, которого задержали после начала повторного российского наступления.

«Житель Волчанска, имея стойкие антиукраинские взгляды, добровольно наладил связь с представителем российской спецслужбы, которому в дальнейшем передавал информацию о местах дислокации Сил обороны и перемещения военной техники», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина отслеживал перемещения техники ВСУ и искал места базирования аэроразведчиков. Также он добывал необходимую информацию, расспрашивая земляков.

«Вместе с этим обвиняемый фиксировал последствия российских обстрелов по объектам гражданской инфраструктуры, разведывая точные места попаданий. Собранные данные злоумышленник передавал врагу в текстовых сообщениях», — отметили прокуроры.

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Вероятного предателя в Волчанске задержала СБУ. Во время обыска у него нашли телефон с перепиской с врагом. Сейчас предатель — в СИЗО, без права внести залог. Судить его будут в горсуде Чугуева — за распространение информации о перемещении, движении и расположении ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 11:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что уже передала в суд дело жителя Волчанска, которого задержали после начала повторного российского наступления".