На Харківщині 17 червня будуть вибухи: триває розмінування
У ХОВА повідомили, де буде гучно 17 червня.
“На Харківщині триває розмінування. З 10:00 до 13:00 включно будуть проводитися контрольовані підриви біля села Іванівка Чкаловської громади Чугуївського району“, – повідомила пресслужба ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 09:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, де буде гучно 17 червня".