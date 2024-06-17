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На Харківщині 17 червня будуть вибухи: триває розмінування

Суспільство 09:28   17.06.2024
Оксана Горун
На Харківщині 17 червня будуть вибухи: триває розмінування

У ХОВА повідомили, де буде гучно 17 червня.

На Харківщині триває розмінування. З 10:00 до 13:00 включно будуть проводитися контрольовані підриви біля села Іванівка Чкаловської громади Чугуївського району“, – повідомила пресслужба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 09:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, де буде гучно 17 червня".