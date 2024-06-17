Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

На Харьковщине 17 июня будут взрывы: идет разминирование

Общество 09:28   17.06.2024
Оксана Горун
На Харьковщине 17 июня будут взрывы: идет разминирование

В ХОВА сообщили, где будет громко 17 июня.

«В Харьковской области продолжается разминирование. С 10:00 до 13:00 будут проводиться контролируемые подрывы возле села Ивановка Чкаловской громады Чугуевского района», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Читайте также: Есть ли «котел» на Агрегатном в Волчанске: данные ISW, DeepState и Машовца

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночной удар по Харькову: разрушены и повреждены четыре дома — Тимошко
Ночной удар по Харькову: разрушены и повреждены четыре дома — Тимошко
17.06.2024, 08:13
Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет»
Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет»
17.06.2024, 08:20
Смена командования харьковской 92 ОШБр: боец рассказал о новом командире
Смена командования харьковской 92 ОШБр: боец рассказал о новом командире
17.06.2024, 09:06
В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов
В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов
17.06.2024, 00:50
Самолетики из пенопласта с Харьковщины вскрывают ПВО РФ на Белгородщине — ВСУ
Самолетики из пенопласта с Харьковщины вскрывают ПВО РФ на Белгородщине — ВСУ
17.06.2024, 08:44
На Харьковщине 17 июня будут взрывы: идет разминирование
На Харьковщине 17 июня будут взрывы: идет разминирование
17.06.2024, 09:28

Новости по теме:

09:06
Смена командования харьковской 92 ОШБр: боец рассказал о новом командире
08:44
Самолетики из пенопласта с Харьковщины вскрывают ПВО РФ на Белгородщине — ВСУ
08:20
Главные новости Харькова 17 июня: ночью в городе был «прилет»
08:13
Ночной удар по Харькову: разрушены и повреждены четыре дома — Тимошко
07:31
Есть ли «котел» на Агрегатном в Волчанске: данные ISW, DeepState и Машовца

Вы читали новость: «На Харьковщине 17 июня будут взрывы: идет разминирование»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 09:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, где будет громко 17 июня".