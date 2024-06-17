На Харьковщине 17 июня будут взрывы: идет разминирование

В ХОВА сообщили, где будет громко 17 июня.

«В Харьковской области продолжается разминирование. С 10:00 до 13:00 будут проводиться контролируемые подрывы возле села Ивановка Чкаловской громады Чугуевского района», — сообщила пресс-служба ХОВА.