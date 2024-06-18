Поповнення в харківському екопарку: народилися павичі (відео)
Пресслужба екопарку опублікувала відео однієї з перших прогулянок мами з маленькими павичами.
“Наша мама з дітками вийшли на прогулянку. Ці маленькі павичі лише починають вивчати цей світ і знайомляться зі своїм домом. Зараз малечі все цікаво, вони з захопленням слідкують за своєю мамою та оглядають усе навколо”, – прокоментували в екопарку опубліковані кадри.
Відео: пресслужба Харківського екопарку
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 07:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба екопарку опублікувала відео однієї з перших прогулянок мами з маленькими павичами".