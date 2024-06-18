Поповнення в харківському екопарку: народилися павичі (відео)

Пресслужба екопарку опублікувала відео однієї з перших прогулянок мами з маленькими павичами.

“Наша мама з дітками вийшли на прогулянку. Ці маленькі павичі лише починають вивчати цей світ і знайомляться зі своїм домом. Зараз малечі все цікаво, вони з захопленням слідкують за своєю мамою та оглядають усе навколо”, – прокоментували в екопарку опубліковані кадри.