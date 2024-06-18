Пополнение в харьковском экопарке: родились павлины (видео)

Пресс-служба экопарка опубликовала видео одной из первых прогулок мамы с маленькими павлинами.

«Наша мама с детками вышли на прогулку. Эти маленькие павлины только начинают изучать этот мир и знакомятся со своим домом. Сейчас малышам все интересно, они увлеченно следят за своей мамой и осматривают все вокруг», — прокомментировали в экопарке опубликованные кадры.

Видео: пресс-служба Харьковского экопарка