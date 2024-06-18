Пополнение в харьковском экопарке: родились павлины (видео)
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Пресс-служба экопарка опубликовала видео одной из первых прогулок мамы с маленькими павлинами.
«Наша мама с детками вышли на прогулку. Эти маленькие павлины только начинают изучать этот мир и знакомятся со своим домом. Сейчас малышам все интересно, они увлеченно следят за своей мамой и осматривают все вокруг», — прокомментировали в экопарке опубликованные кадры.
Видео: пресс-служба Харьковского экопарка
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- Категории: Харьков; Теги: новости Харькова, родились, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 07:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба экопарка опубликовала видео одной из первых прогулок мамы с маленькими павлинами".