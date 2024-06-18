Live
  • Вт 18.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.54

Пополнение в харьковском экопарке: родились павлины (видео)

Харьков 07:52   18.06.2024
Оксана Горун
Пополнение в харьковском экопарке: родились павлины (видео) Скриншот

Пресс-служба экопарка опубликовала видео одной из первых прогулок мамы с маленькими павлинами.

«Наша мама с детками вышли на прогулку. Эти маленькие павлины только начинают изучать этот мир и знакомятся со своим домом. Сейчас малышам все интересно, они увлеченно следят за своей мамой и осматривают все вокруг», — прокомментировали в экопарке опубликованные кадры.

Видео: пресс-служба Харьковского экопарка

Читайте также: Беби-бум в Харькове: родились 19 летучих мышей, еще четыре самки – беременные

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 18.06: ХОВА подтвердила «прилет», ночью было «громко»
Главные новости Харькова 18.06: ХОВА подтвердила «прилет», ночью было «громко»
18.06.2024, 08:46
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
17.06.2024, 11:55
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
17.06.2024, 14:40
ISW: на севере от Харькова украинские силы ведут механизированные контратаки
ISW: на севере от Харькова украинские силы ведут механизированные контратаки
18.06.2024, 07:25
Сегодня 18 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 июня: какой праздник и день в истории
18.06.2024, 06:00
В Харькове слышали взрыв: Синегубов подтвердил «прилет»
В Харькове слышали взрыв: Синегубов подтвердил «прилет»
18.06.2024, 08:40

Новости по теме:

08:40
В Харькове слышали взрыв: Синегубов подтвердил «прилет»
08:11
Харьковчанам предлагают работу два коммунальных предприятия: подробности
07:52
Пополнение в харьковском экопарке: родились павлины (видео)
23:19
Главные новости Харькова 17.06: ночью был «прилет», фронт, действуют графики
11:00
Ночные обстрелы Харьковщины: есть раненые, фото последствий (обновлено)

Вы читали новость: «Пополнение в харьковском экопарке: родились павлины (видео)»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 07:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба экопарка опубликовала видео одной из первых прогулок мамы с маленькими павлинами".