По Харківщині вдарили “Іскандером-К” – Тимошко та Синєгубов про обстріли

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Тимошко поінформував: по селищу Борова 18 червня армія РФ вдарила крилатою ракетою.

“18 червня близько 10:40 ворог завдав удару по населеному пункту ракетою “Іскандер-К”. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Без потерпілих”, – написав вранці 19 червня у фейсбуці Тимошко.

Він також повідомив про пораненого обстрілу мешканця села Курилівка. За даними Синєгубова, чоловіка госпіталізували.

Жінка постраждала від удару КАБами по селу Слатине Дергачівської громади. Пошкоджені 11 будинків.

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Також керівництво області та ГУ Нацполіції повідомило про обстріли сіл Білий Колодязь (удар БПЛА викликав пожежу в приватному будинку) та Бугаївка (пошкоджені будівлі пошти, клубу, магазину та будівля старостинського округу).