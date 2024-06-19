По Харківщині вдарили “Іскандером-К” – Тимошко та Синєгубов про обстріли
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
Тимошко поінформував: по селищу Борова 18 червня армія РФ вдарила крилатою ракетою.
“18 червня близько 10:40 ворог завдав удару по населеному пункту ракетою “Іскандер-К”. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Без потерпілих”, – написав вранці 19 червня у фейсбуці Тимошко.
Він також повідомив про пораненого обстрілу мешканця села Курилівка. За даними Синєгубова, чоловіка госпіталізували.
Жінка постраждала від удару КАБами по селу Слатине Дергачівської громади. Пошкоджені 11 будинків.
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Також керівництво області та ГУ Нацполіції повідомило про обстріли сіл Білий Колодязь (удар БПЛА викликав пожежу в приватному будинку) та Бугаївка (пошкоджені будівлі пошти, клубу, магазину та будівля старостинського округу).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: искандер, новини Харкова, обстріли, ракета, сінєгубов, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 08:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за добу".