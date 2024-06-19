По Харьковщине ударили «Искандером-К» — Тимошко и Синегубов об обстрелах
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
Тимошко проинформировал: по поселку Боровая 18 июня армия РФ ударила крылатой ракетой.
«18 июня около 10:40 враг нанес удар по населенному пункту ракетой «Искандер-К». В результате обстрела поврежден объект гражданской инфраструктуры. Без пострадавших», — написал утром 19 июня в facebook Тимошко.
Он также сообщил о раненом обстрелом жителе села Куриловка. По данным Синегубова, мужчину госпитализировали.
Женщина пострадала от удара КАБами по селу Слатино Дергачевской громады. Повреждены 11 домов.
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Также руководство области и ГУ Нацполиции сообщило об обстрелах сел Белый Колодец (удар БПЛА вызвал пожар в частном доме) и Бугаевка (повреждены здания почты, клуба, магазина и здание старостинского округа).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: искандер, новости Харькова, обстрелы, ракета, синегубов, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".