По Харьковщине ударили «Искандером-К» — Тимошко и Синегубов об обстрелах

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Тимошко проинформировал: по поселку Боровая 18 июня армия РФ ударила крылатой ракетой.

«18 июня около 10:40 враг нанес удар по населенному пункту ракетой «Искандер-К». В результате обстрела поврежден объект гражданской инфраструктуры. Без пострадавших», — написал утром 19 июня в facebook Тимошко.

Он также сообщил о раненом обстрелом жителе села Куриловка. По данным Синегубова, мужчину госпитализировали.

Женщина пострадала от удара КАБами по селу Слатино Дергачевской громады. Повреждены 11 домов.

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Также руководство области и ГУ Нацполиции сообщило об обстрелах сел Белый Колодец (удар БПЛА вызвал пожар в частном доме) и Бугаевка (повреждены здания почты, клуба, магазина и здание старостинского округа).