Частину вулиці в центрі Харкова перекрили більш ніж на місяць
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту заборонено на ділянці вулиці Чернишевської, попередили в Харківській міськраді.
“Рух транспорту на вул. Чернишевській, на ділянці від вул. Свободи до будинку №39 на вул. Чернишевській, заборонений до 17:00 31 липня”, – поінформували в мерії.
У департаменті будівництва та дорожнього господарства міськради пояснили: дорогу перекривають, щоб замінити ділянку теплотраси, яка проходить під проїжджою частиною.
“Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Свободи, Мироносицькою, Сумською та ін. Крім того, тимчасово організовано двосторонній рух на ділянці від вул. Гіршмана до будинку №39 на вул. Чернишевській”, – зазначили в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 11:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту заборонено на ділянці вулиці Чернишевської, попередили в Харківській міськраді".