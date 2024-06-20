Часть улицы в центре Харькова перекрыли более чем на месяц
Движение транспорта запрещено на участке улицы Чернышевской, предупредили в Харьковском горсовете.
«Движение транспорта по ул. Чернышевская, на участке от ул. Свободы до дома №39 по ул. Чернышевской, запрещено до 17:00 31 июля», — проинформировали в мэрии.
В департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета объяснили: дорогу перекрывают, чтобы заменить участок теплотрассы, проходящий под проезжей частью.
«Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Свободы, Мироносицкой, Сумской и т.д. Кроме того, временно организовано двустороннее движение по участку от ул. Гиршмана до дома №39 по ул. Чернышевской», — отметили в горсовете.
Читайте также: На таблички «Ярослава Мудрого» для метро Харькова хотят потратить 382 тыс. грн
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, новости Харькова, перекрыли, рух;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Часть улицы в центре Харькова перекрыли более чем на месяц»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 11:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта запрещено на участке улицы Чернышевской, предупредили в Харьковском горсовете".