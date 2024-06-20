Часть улицы в центре Харькова перекрыли более чем на месяц

Движение транспорта запрещено на участке улицы Чернышевской, предупредили в Харьковском горсовете.

«Движение транспорта по ул. Чернышевская, на участке от ул. Свободы до дома №39 по ул. Чернышевской, запрещено до 17:00 31 июля», — проинформировали в мэрии.

В департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета объяснили: дорогу перекрывают, чтобы заменить участок теплотрассы, проходящий под проезжей частью.

«Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Свободы, Мироносицкой, Сумской и т.д. Кроме того, временно организовано двустороннее движение по участку от ул. Гиршмана до дома №39 по ул. Чернышевской», — отметили в горсовете.