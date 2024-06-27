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Поранена людина, пошкоджена багатоповерхівка: РФ вдарила по Куп’янщині

Події 16:11   27.06.2024
Вікторія Яковенко
Поранена людина, пошкоджена багатоповерхівка: РФ вдарила по Куп’янщині

О 14:50 армія РФ вдарила по селищу Ківшарівка Куп’янського району.

Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок, повідомили у ХОВА. Попередньо, одна людина постраждала.

Ліквідація наслідків триває.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 16:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:50 армія РФ вдарила по селищу Ківшарівка Куп’янського району.".