Поранена людина, пошкоджена багатоповерхівка: РФ вдарила по Куп’янщині
О 14:50 армія РФ вдарила по селищу Ківшарівка Куп’янського району.
Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок, повідомили у ХОВА. Попередньо, одна людина постраждала.
Ліквідація наслідків триває.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ковшаровка, Купянщина, поранений, удар, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 14:50 армія РФ вдарила по селищу Ківшарівка Куп’янського району.".