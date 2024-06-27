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Раненый человек, повреждена многоэтажка: РФ ударила по Купянщине

Происшествия 16:11   27.06.2024
Виктория Яковенко
Раненый человек, повреждена многоэтажка: РФ ударила по Купянщине

В 14:50 армия РФ ударила по поселку Ковшаровка Купянского района.

В результате удара поврежден многоквартирный дом, сообщили в ХОВА. Предварительно, один человек пострадал.

Ликвидация последствий продолжается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 16:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:50 армия РФ ударила по поселку Ковшаровка Купянского района.".