Раненый человек, повреждена многоэтажка: РФ ударила по Купянщине
В 14:50 армия РФ ударила по поселку Ковшаровка Купянского района.
В результате удара поврежден многоквартирный дом, сообщили в ХОВА. Предварительно, один человек пострадал.
Ликвидация последствий продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Ковшаровка, Купянщина, поранений, раненый, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 14:50 армия РФ ударила по поселку Ковшаровка Купянского района.".