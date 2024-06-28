Армія РФ продовжує штурмувати в районі Вовчанська: ранкові дані Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку противник продовжує штурмувати в районі Вовчанська. Три атаки українські воїни відбили, ще одна – триває. Втрат позицій не допущено, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.
За минулу добу втрати російських військ на цьому напрямку склали: 119 осіб вбитими та пораненими, знищені чотири артилерійські системи та 13 автомобілів.
На Куп’янському напрямку від початку доби відбуваються два боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку противник продовжує штурмувати в районі Вовчанська. Три атаки українські воїни відбили, ще одна – триває. Втрат позицій не допущено, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".