Армия РФ продолжает штурмовать в районе Волчанска: утренние данные Генштаба

На Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна – продолжается. Потерь позиций не допущено, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

За прошедшие сутки потери российских войск на этом направлении составили: 119 человек убиты и ранены, уничтожены четыре артиллерийские системы и 13 автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток происходят два боестолкновения вблизи Степовой Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.