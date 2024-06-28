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Армия РФ продолжает штурмовать в районе Волчанска: утренние данные Генштаба

Общество 11:42   28.06.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ продолжает штурмовать в районе Волчанска: утренние данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна – продолжается. Потерь позиций не допущено, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

За прошедшие сутки потери российских войск на этом направлении составили: 119 человек убиты и ранены, уничтожены четыре артиллерийские системы и 13 автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток происходят два боестолкновения вблизи Степовой Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна – продолжается. Потерь позиций не допущено, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".