Армия РФ продолжает штурмовать в районе Волчанска: утренние данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна – продолжается. Потерь позиций не допущено, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.
За прошедшие сутки потери российских войск на этом направлении составили: 119 человек убиты и ранены, уничтожены четыре артиллерийские системы и 13 автомобилей.
На Купянском направлении с начала суток происходят два боестолкновения вблизи Степовой Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна – продолжается. Потерь позиций не допущено, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".