«Хочу, щоб була дієва реакція» – Терехов про свої листи до ООН і ЮНЕСКО

Мер Харкова в етері нацмарафону повідомив, навіщо написав листи Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле.

«Дуже хочу, щоб світ не просто висловлював занепокоєння: «так, Харків обстрілюють щодня», а має бути дієва реакція. У Харкові перебуває багато дітей, жінок, і щодня – обстріли, щодня – жертви. Тому я хочу, щоб була дійсно дієва реакція, щоб зупинити ворога та, щоб він не обстрілював наше місто», – заявив Терехов.