«Хочу, щоб була дієва реакція» – Терехов про свої листи до ООН і ЮНЕСКО
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Мер Харкова в етері нацмарафону повідомив, навіщо написав листи Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле.
«Дуже хочу, щоб світ не просто висловлював занепокоєння: «так, Харків обстрілюють щодня», а має бути дієва реакція. У Харкові перебуває багато дітей, жінок, і щодня – обстріли, щодня – жертви. Тому я хочу, щоб була дійсно дієва реакція, щоб зупинити ворога та, щоб він не обстрілював наше місто», – заявив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, ООН, письма, терехов, Харків, ЮНЕСКО;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 13:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова в етері нацмарафону повідомив, навіщо написав листи Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле.".