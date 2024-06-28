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«Хочу, щоб була дієва реакція» – Терехов про свої листи до ООН і ЮНЕСКО

Суспільство 13:09   28.06.2024
Вікторія Яковенко
«Хочу, щоб була дієва реакція» – Терехов про свої листи до ООН і ЮНЕСКО скриншот

Мер Харкова в етері нацмарафону повідомив, навіщо написав листи Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле.

«Дуже хочу, щоб світ не просто висловлював занепокоєння: «так, Харків обстрілюють щодня», а має бути дієва реакція. У Харкові перебуває багато дітей, жінок, і щодня – обстріли, щодня – жертви. Тому я хочу, щоб була дійсно дієва реакція, щоб зупинити ворога та, щоб він не обстрілював наше місто», – заявив Терехов.

Читайте також: Терехов написав листа Генсеку ООН: мер закликав захистити Харків

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 13:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова в етері нацмарафону повідомив, навіщо написав листи Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле.".