Хочу, чтобы была действенная реакция – Терехов о своих письмах в ООН и ЮНЕСКО
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Мэр Харькова в эфире нацмарафона сообщил, зачем написал письма Генсеку ООН Антониу Гутерришу и генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.
«Очень хочу, чтобы мир не просто выражал обеспокоенность: «да, Харьков обстреливают каждый день», а должна быть действенная реакция. В Харькове находятся много детей, женщин, и каждый день — обстрелы, каждый день — жертвы. Поэтому я хочу, чтобы была действительно действенная реакция, чтобы остановить врага и, чтобы он не обстреливал наш город», — заявил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, ООН, письма, терехов, Харьков, ЮНЕСКО;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова в эфире нацмарафона сообщил, зачем написал письма Генсеку ООН Антониу Гутерришу и генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.".