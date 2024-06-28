Хочу, чтобы была действенная реакция – Терехов о своих письмах в ООН и ЮНЕСКО

Мэр Харькова в эфире нацмарафона сообщил, зачем написал письма Генсеку ООН Антониу Гутерришу и генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

«Очень хочу, чтобы мир не просто выражал обеспокоенность: «да, Харьков обстреливают каждый день», а должна быть действенная реакция. В Харькове находятся много детей, женщин, и каждый день — обстрелы, каждый день — жертвы. Поэтому я хочу, чтобы была действительно действенная реакция, чтобы остановить врага и, чтобы он не обстреливал наш город», — заявил Терехов.