Спекотно і без опадів: якою буде погода у Харкові та області 30 червня

30 червня у Харкові та області опадів не прогнозують. Вдень очікуються спека.

У Харкові нічна температура становитиме від 17 до 19 градусів тепла, вдень – від +29 до +31, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 14 до 19 тепла, вдень – від 28 до 33 тепла.