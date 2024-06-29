Спекотно і без опадів: якою буде погода у Харкові та області 30 червня
Фото: Василь Голосний
30 червня у Харкові та області опадів не прогнозують. Вдень очікуються спека.
У Харкові нічна температура становитиме від 17 до 19 градусів тепла, вдень – від +29 до +31, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 14 до 19 тепла, вдень – від 28 до 33 тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 20:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 червня у Харкові та області опадів не прогнозують. Вдень очікуються спека.".