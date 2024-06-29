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Жарко и без осадков: какой будет погода в Харькове и области 30 июня

Погода 20:47   29.06.2024
Виктория Яковенко
Жарко и без осадков: какой будет погода в Харькове и области 30 июня Фото: Василий Голосный

30 июня в Харькове и области осадков не прогнозируется. Днем ожидается жара.

В Харькове ночная температура будет составлять от 17 до 19 градусов тепла, днем ​​– от +29 до +31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 14 до 19 тепла, днем ​​от 28 до 33 тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 20:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня в Харькове и области осадков не прогнозируется. Днем ожидается жара.".