Жарко и без осадков: какой будет погода в Харькове и области 30 июня

30 июня в Харькове и области осадков не прогнозируется. Днем ожидается жара.

В Харькове ночная температура будет составлять от 17 до 19 градусов тепла, днем ​​– от +29 до +31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 14 до 19 тепла, днем ​​от 28 до 33 тепла.