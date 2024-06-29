Жарко и без осадков: какой будет погода в Харькове и области 30 июня
Фото: Василий Голосный
30 июня в Харькове и области осадков не прогнозируется. Днем ожидается жара.
В Харькове ночная температура будет составлять от 17 до 19 градусов тепла, днем – от +29 до +31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 14 до 19 тепла, днем от 28 до 33 тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: градусы, жара, область, осадки, погода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 20:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня в Харькове и области осадков не прогнозируется. Днем ожидается жара.".