Мобілізація студентів: як отримати відстрочку

Студенти, що навчаються на денній чи дуальній формі, мають право на відстрочку. Але за умови, що вони здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності. Наприклад, “магістр” після “бакалавра”.

Форма власності навчального закладу значення не має. Студенти як приватних, так і державних закладів не підлягають призову до армії у період мобілізації.

Щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації необхідно:

1. Отримати в університеті довідку про здобуття освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

2. На ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу написати заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку.

3. Отримати засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою повідомлення про прийняте комісією рішення.

4. Якщо відстрочка надана – військовозобов’язаному надається довідка.

5. Якщо в наданні відстрочки відмовлено – має бути обґрунтована причина відмови.

Документами, які підтверджують право на відстрочку для студента, є:

– студентський квиток;

– наказ про зарахування на денну форму;

– довідка про навчання на денній формі.

З 18 травня 2024 року відповідно до нової постанови Кабміну єдиним документом, який підтверджує право на відстрочку від мобілізації для студентів, є довідка про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Студенти, які здобувають другу або третю вищу освіту, право на відстрочку втрачають та можуть бути призвані на військову службу по мобілізації. Також права на відстрочку не мають студенти, які навчаються на заочній формі.

Наукові та науково-педагогічні працівники (працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти) також не підлягають мобілізації за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.