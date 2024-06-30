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Жителів Харківщини та інших областей зняли з “туру” до Угорщини за $3-12 тисяч

Суспільство 12:46   30.06.2024
Олена Нагорна
Жителів Харківщини та інших областей зняли з “туру” до Угорщини за $3-12 тисяч

Мікроавтобус Volkswagen із сімнадцятьма чоловіками зупинили на кордоні з Угорщиною.

Транспортний засіб помітили під час прихованого патрулювання кордону, на його затримання висунулася група реагування, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

“За 200 метрів до держрубежу авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України – Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони були об’єднані однією метою – незаконно потрапити в Угорщину. За послуги переправників, які обіцяли учасникам «пригодницького туру» успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів”, – йдеться у публікації.

Усіх затриманих доправили до прикордонного підрозділу, зараз встановлюють коло осіб, причетних до організації “туру”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 12:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мікроавтобус Volkswagen із сімнадцятьма чоловіками зупинили на кордоні з Угорщиною".