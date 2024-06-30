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Жителей Харьковщины и других областей сняли с «тура» в Венгрию за $3-12 тысяч

Общество 12:46   30.06.2024
Елена Нагорная
Жителей Харьковщины и других областей сняли с «тура» в Венгрию за $3-12 тысяч

Микроавтобус Volkswagen с семнадцатью мужчинами остановили на границе с Венгрией.

Транспортное средство заметили в ходе скрытого патрулирования границы, на его задержание выдвинулась группа реагирования, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

«За 200 метров до госграницы авто остановили. В нем находились 17 мужчин из семи областей Украины — Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Все они были объединены одной целью — незаконно попасть в Венгрию. За услуги переправщиков, которые обещали участникам «приключенческого тура» успешное пересечение границы, каждый из мужчин должен был отдать от 3 до 12 тысяч долларов», — говорится в публикации.

Всех задержанных доставили в погранподразделение, сейчас устанавливают причастных к организации «тура» лиц.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 12:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Микроавтобус Volkswagen с семнадцатью мужчинами остановили на границе с Венгрией.".