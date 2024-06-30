Мобилизация студентов: как получить отсрочку

Студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку. Но при условии, что они получают образования по уровню выше полученного ранее, например, «магистр» после «бакалавра».

Форма собственности учебного заведения значения не имеет. Студенты как частных, так и государственных учреждений не подлежат призыву в армию на период мобилизации.

Для того чтобы получить отсрочку от призыва по мобилизации, необходимо:

1. Получить в университете справку о получении образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

2. На имя председателя комиссии районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела написать заявление, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке.

3. Получить средствами телефонной, электронной связи или по почте сообщение о принятом комиссией решении.

4. Если отсрочка предоставлена — военнообязанному предоставляется справка.

5. Если в предоставлении отсрочки отказано — должна быть обоснована причина отказа.

Документы, которые подтверждают право на отсрочку для студента:

— студенческий билет;

— приказ о зачислении на дневную форму;

— справка об обучении на дневной форме.

С 18 мая 2024 года в соответствии с новым постановлением Кабмина, единственным документом, подтверждающим право на отсрочку от мобилизации для студентов, является справка о соискателе образования, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Студенты, которые получают второе или третье высшее образование, право на отсрочку теряют и могут быть призваны на военную службу по мобилизации. Также права на отсрочку не имеют студенты, обучающиеся на заочной форме.

Научные и научно-педагогические работники (работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования) также не подлежат мобилизации при условии, что они работают на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки.