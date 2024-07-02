На Харківському напрямку росіяни активно атакують КАБами – Генштаб ЗСУ

Сьогодні росіяни з боку Бєлгорода та Шебекіного завдали 12 ударів по Харківському напрямку, скинувши 20 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Цілили по населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанські Хутори, Тихе, Глибоке та Малі Проходи. Некеровані авіаракети розривались неподалік Сотницького Козачка.

Водночас на Харківському напрямку захисник відбили п’ять штурмів біля Глибокого і у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів марно штурмували оборонні рубежі наших підрозділів біля Синьківки. Задіяли для підтримки штурмову авіацію і вдарили 14 НАРами. Ще один бій триває біля Стельмахівки.