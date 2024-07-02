На Харьковском направлении россияне активно атакуют КАБами – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня россияне со стороны Белгорода и Шебекиного нанесли 12 ударов по Харьковскому направлению, сбросив 20 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.
Целились по населенным пунктам Липцы, Старица, Волчанские Хутора, Тихое, Глубокое и Малые Проходы. Неуправляемые авиаракеты разрывались неподалеку от Сотницкого Казачка.
В то же время на Харьковском направлении защитники отбили пять штурмов возле Глубокого и в районе Волчанска.
На Купянском направлении россияне пять раз тщетно штурмовали оборонительные рубежи наших подразделений у Синьковки.
Задействовали для поддержки штурмовую авиацию и ударили 14 НАРами. Еще один бой продолжается у Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиация, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 17:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне со стороны Белгорода и Шебекиного нанесли 12 ударов по Харьковскому направлению, сбросив 20 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.".