На Харьковском направлении россияне активно атакуют КАБами – Генштаб ВСУ

Сегодня россияне со стороны Белгорода и Шебекиного нанесли 12 ударов по Харьковскому направлению, сбросив 20 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.

Целились по населенным пунктам Липцы, Старица, Волчанские Хутора, Тихое, Глубокое и Малые Проходы. Неуправляемые авиаракеты разрывались неподалеку от Сотницкого Казачка.

В то же время на Харьковском направлении защитники отбили пять штурмов возле Глубокого и в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне пять раз тщетно штурмовали оборонительные рубежи наших подразделений у Синьковки.

Задействовали для поддержки штурмовую авиацию и ударили 14 НАРами. Еще один бой продолжается у Стельмаховки.

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