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На Харьковском направлении россияне активно атакуют КАБами – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:43   02.07.2024
Оксана Якушко
На Харьковском направлении россияне активно атакуют КАБами – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня россияне со стороны Белгорода и Шебекиного нанесли 12 ударов по Харьковскому направлению, сбросив 20 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.

Целились по населенным пунктам Липцы, Старица, Волчанские Хутора, Тихое, Глубокое и Малые Проходы. Неуправляемые авиаракеты разрывались неподалеку от Сотницкого Казачка.

В то же время на Харьковском направлении защитники отбили пять штурмов возле Глубокого и в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне пять раз тщетно штурмовали оборонительные рубежи наших подразделений у Синьковки.

Задействовали для поддержки штурмовую авиацию и ударили 14 НАРами. Еще один бой продолжается у Стельмаховки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 17:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне со стороны Белгорода и Шебекиного нанесли 12 ударов по Харьковскому направлению, сбросив 20 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.".