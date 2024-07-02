Live
  • Вт 02.07.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 40.64
  • EUR 43.69

У Харкові перекрили проїзд по провулку в центрі до середини серпня

Суспільство 10:00   02.07.2024
Оксана Горун
У Харкові перекрили проїзд по провулку в центрі до середини серпня

У Харкові заборонили рух транспорту по провулку Євгена Чикаленка (що був до перейменування пров. Карбишева) – на ділянці, яка прилягає до Гімназичної набережної.

“Рух транспорту у пров. Євгена Чикаленка, на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №3 у пров. Євгена Чикаленка, заборонений до 18:00 16 серпня”, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

За даними міського департаменту будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано із необхідністю проведення робіт на магістральній тепломережі.

“Об’їхати закриту ділянку можна Гімназійною набережною, вул. Руставелі, пр. Героїв Харкова, пл. Героїв Небесної Сотні та іншими прилеглими вулицями”, – порадили в мерії.

Читайте також: Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку

Автор: Оксана Горун
Популярно
Орбан у Києві: що відомо про візит “європейського друга Путіна” до України
Орбан у Києві: що відомо про візит “європейського друга Путіна” до України
02.07.2024, 10:38
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
01.07.2024, 16:17
Головні новини Харкова 2 липня: подробиці удару з С-400 та прильотів за добу
Головні новини Харкова 2 липня: подробиці удару з С-400 та прильотів за добу
02.07.2024, 09:13
У Харкові перекрили проїзд по провулку в центрі до середини серпня
У Харкові перекрили проїзд по провулку в центрі до середини серпня
02.07.2024, 10:00
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня
02.07.2024, 08:31
“Кадирівці” на Харківщині: навіщо приїхали – думка аналітика
“Кадирівці” на Харківщині: навіщо приїхали – думка аналітика
02.07.2024, 09:44

Новини за темою:

13:18
У Харкові подорожчали гречка і олія, але подешевшали яйця і рис
17:23
У Харкові через “приліт” частково немає води, йдуть ремонтні роботи – мерія
11:32
Скільки коштують ягоди та фрукти на ринках Харкова: дані мерії
09:56
В очікуванні грози та шквалів: у Харкові замінили прапор України на флагштоку
12:24
У Харкові немає дефіциту товарів – мерія повідомила, скільки ринків не працює

Ви читали новину: «У Харкові перекрили проїзд по провулку в центрі до середини серпня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові заборонили рух транспорту по провулку Євгена Чикаленка (що був до перейменування пров. Карбишева) – на ділянці, яка прилягає до Гімназичної набережної".