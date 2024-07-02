У Харкові перекрили проїзд по провулку в центрі до середини серпня
У Харкові заборонили рух транспорту по провулку Євгена Чикаленка (що був до перейменування пров. Карбишева) – на ділянці, яка прилягає до Гімназичної набережної.
“Рух транспорту у пров. Євгена Чикаленка, на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №3 у пров. Євгена Чикаленка, заборонений до 18:00 16 серпня”, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.
За даними міського департаменту будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано із необхідністю проведення робіт на магістральній тепломережі.
“Об’їхати закриту ділянку можна Гімназійною набережною, вул. Руставелі, пр. Героїв Харкова, пл. Героїв Небесної Сотні та іншими прилеглими вулицями”, – порадили в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові заборонили рух транспорту по провулку Євгена Чикаленка (що був до перейменування пров. Карбишева) – на ділянці, яка прилягає до Гімназичної набережної".