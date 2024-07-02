В Харькове перекрыли проезд по переулку в центре до середины августа

В Харькове запретили движение транспорта по переулку Евгения Чикаленко (бывшему до переименования пер. Карбышева) — на участке, прилегающем к Гимназичейской набережной.

«Движение транспорта по пер. Евгения Чикаленко, на участке от гимназической набережной до дома №3 в пер. Евгения Чикаленко, запрещен до 18:00 16 августа», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным городского департамента строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ на магистральной теплосети.

«Объехать закрытый участок можно по Гимназической набережной, ул. Руставели, пр. Героев Харькова, пл. Героев Небесной Сотни и другим близлежащим улицам», — посоветовали в мэрии.