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Спека трохи відступить. Якою буде погода 6 липня у Харкові та області

Погода 20:07   05.07.2024
Оксана Якушко
Спека трохи відступить. Якою буде погода 6 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 6 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі короткочасний дощ🌧, гроза⚡️. Вдень без опадів☀️.

Вітер північний⬇️, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 19°, вдень 25 – 30°.

По місту: Вночі короткочасний дощ🌧, гроза⚡️. Вдень без опадів☀️.

Вітер північний⬇️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 15 – 17°, вдень 26 – 28°.

Читайте також: Вночі в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 6 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".