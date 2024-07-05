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Вночі в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Погода 13:43   05.07.2024
Вікторія Яковенко
Вночі в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 6 липня.

«Вночі 6 липня по місту та області очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 13:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 6 липня.".